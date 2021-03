Robin Hjelgaard Løfgren er ny Head of Investor Relations i Topdanmark. Foto: Karina Tengberg.

Fra Danske Bank til chefpost i Topdanmark

Egedal - 03. marts 2021

Topdanmark har pr. 1. marts 2021 ansat 32-årige Robin Hjelgaard Løfgren fra Smørum som ny Head of Investor Relations (IR) i Topdanmark.

Som ny Head of Investor Relations (IR) i Topdanmark bliver Robin Hjelgaard Løfgren ansvarlig for forsikrings- og pensionsselskabets kommunikation til analytikere, investorer og andre finansielle interessenter, oplyser en pressemeddelelse.

- Det er med stor glæde, at vi byder Robin Hjelgaard Løfgren velkommen. Robin har stor erfaring indenfor Investor Relations, herunder stærke relationer til analytikerkorpset og gode kommunikationsevner. Han forstår at gøre det komplekse mere simpelt, og er dygtig til at samarbejde med både interne og eksterne interessenter, hvilket vi vægter højt i Topdanmark, siger Topdanmarks administrerende direktør Peter Hermann i den.

Robin Hjelgaard Løfgren kommer fra en stilling som Chief IR Officer i Danske Bank. Han afløser Steffen Heegaard, som takker af efter 31 år i Topdanmark - heraf mere end 25 år som chef for investorområdet.

- Vi ser derfor frem til det nye samarbejde med Robin, som får en vigtig opgave i at bygge videre på et solidt fundament skabt af Steffen Heegaard, der igennem årene har sat store aftryk og skal have tak for sine mange bidrag. Samtidig kan Robin bibringe et friskt syn på vores nye organisation med henblik på at videreudvikle samarbejdet med analytikere og investorer, mener Peter Hermann, og Robin Hjelgaard Løfgren ser frem til at komme i gang med arbejdet.

- Topdanmark er en særdeles spændende virksomhed med et stærkt brand, en solid markedsposition og en velrenommeret kundeservice. Samtidig har Topdanmark store ambitioner, som jeg ser frem til at bidrage til at realisere med min erfaring fra bankverdenen. Jeg ser frem til at lære organisationen og medarbejderne at kende, siger han i pressemeddelelsen.

Robin Hjelgaard Løfgren er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School. Han har været i næsten 10 år i den finansielle sektor i Danske Bank, som er Danmarks største bank og finansielle koncern. I Smørum bor han sammen med sin hustru og to børn.