Se billedserie Hos herrerne gik Carl Emil Overbeck, Sebastian Grundtvig, Oskar Brostrøm og Philip Ørnø videre til semifinalerne, som afholdes lørdag den 9. januar. Foto: Victor Viemose

Fra 1000 til 25 deltagere: Mesterskaber afholdt i skyggen af corona

I den forgangne weekend blev første halvdel af Sjællandsmesterskaberne i indendørs tennis afholdt i Ølstykke, hvor en stribe af Danmarks dygtigste spillere fandt vej til semifinalerne.

05. januar 2021

Normalt er der mere end 1000 deltagere, når Sjællandsmesterskaberne i indendørs tennis løber af stablen på nordsjællandske baner i byer som Hillerød, Farum og Ølstykke i begyndelsen af et nyt år. Der er A-rækker, B-rækker, C-rækker. Herre- og damedouble. Mixdouble. Alle juniorrækker er repræsenteret. I år er det anderledes. Kun 25 spillere - 13 herrer og 12 damer - spiller om æren som Sjællands bedste på hardcourt. Oprindeligt var der tilmeldt 30, men en stribe afbud - blandt andet fra spillere, som har været i kontakt med en corona-smittet - bragte deltagerantallet yderligere ned.

Da statsminister Mette Frederiksen i begyndelsen af december begærede en ny nedlukning af Danmark, betød det også en lukning af landets tennishaller. Det gælder dog ikke spillere, der af Dansk Tennis Forbund defineres som professionelle. De har stadig mulighed for at træne og spille. I Ølstykke Tennisklub er der ikke nogen spillere på medlemslisten, der lever op til de kriterier, og banerne i hallen på Stadionvej har derfor stået tomme. "Banerne stod her bare og blev ikke brugt, så vi tænkte, hvorfor ikke bruge dem til at danne ramme om noget god tennis," siger Martin Tronier Jørgensen, der er næstformand i Ølstykke Tennisklub og formand i unionen Tennis Øst, som arrangerer Sjællandsmesterskaberne.

At man er på OL-bruttolisten. Sjællandsmesterskaberne i Indendørs Tennis er i år kun åbne for spillere med status som professionel. Ifølge Dansk Tennis Forbund er man professionel, hvis man lever op til ét eller flere af følgende kriterier: Enkelte utilfredse røster Lokalavisen Egedal møder ham søndag eftermiddag i hallen, hvor der er fuld gang i indledende kampe og kvartfinaler på alle fire baner. Af coronahensyn er der ingen tilskuere. Kun spillere, trænere og chauffører, der kan fragte spillerne videre efter endt kamp. Det er hurtigt ind og hurtigt ud. For Martin Tronier Jørgensen og Tennis Øst har det logistisk været noget mere overskueligt med 25 deltagere end 1000 deltagere. Til gengæld har fokus været på at skabe en turnering af professionel karakter, som er attraktiv for spillerne. Der er dommer på kampene, og spillerne må have deres træner med på bænken til at diskutere taktiske finesser. Desuden er der sørget for udskiftning af bolde undervejs i kampene.

"Vi ville også gerne have haft linjedommere og boldbørn med, men valgte det fra af coronahensyn," siger Martin Tronier Jørgensen. Netop corona-hensynene ved at afholde en tennisturnering er noget der har været debatteret frem mod, at første serv blev sendt afsted. Martin Tronier Jørgensen har på forhånd været i kontakt med Nordsjællands Politi i tilfælde af, at nogle skulle undre sig over de mange biler på parkeringspladsen på Stadionvej. "Folk er jo meget opmærksomme på den slags," siger han. "Der har også været enkelte, der har luftet utilfredshed med, at elitespillerne gerne må spille, mens amatørspillerne ikke må. Men det er nu engang sådan reglerne er. I stedet for at være misundelig, så synes jeg, at man skal se det som noget positivt, at alt ikke er gået i stå," siger Martin Tronier Jørgensen.

Fremadstormenede unge spillere som Clara Tauson og Holger Rune var ikke at finde ved søndagens mesterskaber, da begge har fokus på en international karriere. Den tidligere Wimbledon-vinder i herredouble, Frederik Løchte, var på deltagerlisten, men måtte melde fra, da han havde været i kontakt med en corona-smittet. Til gengæld var Karen Barritza, der tidligere har været i top 400 i verden og været hyldet som Danmarks næstbedste kvindelige tennisspiller efter Caroline Wozniacki, med som en af favoritterne i kvindernes turnering. Og hun skuffede da heller ikke, da hun med en sikker 6-1, 6-1-sejr over Emilie Hansen spillede sig videre til næste lørdags semifinaler.

Glad for fortsat at kunne træne Selvom de 25 deltagere ved turneringen i Ølstykke defineres som professionelle, så er det i praksis de færreste danske tennisspillere, der kan leve af deres sport. 31-årige Søren Wedege, der gik ind til Sjællandsmesterskaberne som 2. seedet, arbejder til daglig med udlejning af boliger sidenløbende med, at han spiller for KB i Elitedivisionen. For ham består sæsonen af 16 årlige holdkampe med Frederiksberg-klubben samt optrædener ved Sjællandmesterskaberne og Danmarksmesterskaberne. For andre, yngre spillere, er årets turneringsprogram mere tætpakket. "Jeg træner tre til fire gange om ugen, hvilket er nødvendigt for at være med på det her niveau. Niveauet i dansk tennis er godt, og jeg bliver nødt til at være der 100 procent til træning for at følge med nogle af de unge talenter, som kommer frem," fortæller Søren Wedege.

Han glæder sig derfor over, at det for ham og andre elitespillere fortsat er muligt at opretholde træningen, corona-nedlukningen til trods. "Nu skal det ikke lyde forkert, men jeg synes faktisk, det har været rart at kunne træne lidt mere i fred og ro end før. Efter den første nedlukning var der meget rift om banerne, og det var svært at komme til," siger Søren Wedege. I kraft af sin status som andenseedet træder Søren Wedege direkte ind i kvartfinalerne i turneringen. Her møder han hård modstand i form af Philip Ørnø fra Gentofte, der ligger 16 pladser højere på den danske rangliste. Kvartfinalen, der ender med en sejr til Ørnø i tre sæt, er blandt dagens kampe, som er udvalgt til at blive streamet, så venner, familie og andre interesserede corona-sikkert kan følge med hjemmefra. Der er dermed også mulighed for at følge med næste lørdag, når Sjællandsmesterskabernes semifinaler afvikles, og søndag den 10. januar, hvor den står på finaler. Hos herrerne er det Philip Ørnø, Carl Emil Overbeck, Sebastian Grundtvig og Oskar Brostrøm, der skal kæmpe om hæderen næste weekend, mens det hos kvinderne står mellem Karen Barritza, Karoline Laursen, Rebecca Mortensen og Vilma Krebs.