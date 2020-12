Se billedserie Berit Juhl Schau, der her ses ved sin søns gravsten på " Sektion J" på Stenløse Kirkegård, er frustreret over at der hver torsdag bliver fjernet blomster, lys og breve fra sønnens gravsten. Fotos: KT

Fortvivlet mor: De fjerner blomster og lys fra sønnens gravsten

"Det forstyrrer gravfreden," siger Berit Juhl Schau fra Stenløse, der hver torsdag må se til, mens medarbejderne på byens kirkegård fjerner blomster, lys og breve fra gravstenen, hvor hendes 14-årige søn Jonas ligger begravet - årsagen er, at der skal slås græs på området

Egedal - 25. december 2020 kl. 08:04

"Jeg synes ikke det er rimeligt, at jeg får ødelagt besøget på min søns gravsten."

Berit Juhl Schau fra Stenløse, hvis 14-årige søn Jonas tabte kampen mod kræft i januar, er fortvivlet, skuffet og uforstående over forholdene på Stenløse Kirkegård, hvor hendes søn ligger begravet på græsplænen "Sektion J" ved siden af kirkegården.

Hver torsdag fjerner kirkegårdens personale nemlig blomster, lys og breve fra områdets gravstene, så de kan slå græsset, men tingene bliver ikke sat tilbage på de enkelte gravstene.

"Alle blomsterne bliver samlet og placeret ved en stor sten i hjørnet, mens genstande som lys, breve og bamser bliver lagt til opbevaring i en nærliggende container. Når jeg så kommer ned på gravstenen om fredagen, så ved jeg ikke, hvilke blomster der hører til Jonas' gravsten, og jeg ved heller ikke, hvilke ting der eventuelt er lagt over i containeren," siger Berit Juhl Schau, som finder kirkegårdens procedure forkert.

"Selvfølgelig skal de kunne slå græs og holde området pænt, men jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan sætte blomster og genstande ind på selve gravstenen, mens man slår græsset for derefter at stille tingene tilbage på plads. Det må alt andet lige være mere besværligt at samle alle tingene og rykke dem over ved en sten eller i en container. Problemet er jo, at ingen ved, hvad der hører til hvilke gravstene," siger Berit Juhl Schau.

Hun har været i kontakt med kirkegården, som har tilbudt Berit Juhl Schau at stille blomsterne fra hendes søns gravsten væk fra de andre blomster ved den store sten, så hun på den måde kan kende forskel.

Ikke den eneste "Det er fint, at de vil forsøge at adskille blomsterne ved den store fællessten, så jeg kan finde de blomster, som skal tilbage på Jonas' gravsten, men hvad så med alle de andre. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som er ked af denne fremgangsmåde. Jeg har kontaktet en graver fra Ølstykke Kirkegård for at høre om proceduren på deres "græsplæne", men de slår med en anden maskine, så de fjerner ikke ting fra gravstene," siger Berit Juhl Schau til Lokalavisen.

Hun har også fået tilbudt en ny plads til urnen, men det har hun takket nej til.

"Det område på "Sektion J" er det rigtige sted for vores familie, for det ligger lige ved Menighedsbørnehaven og Lærkeskolen, hvor Jonas gik i børnehave og skole. Det har en betydning for os, for her er der plads til at hans venner og vores familie kan komme ned og mindes ham. Tit kommer Jonas' venner herned og lægger blomster, breve og hjerter, og så er det trist, at de ting bliver fjernet," siger Berit Juhl Schau, der ikke lægger skjul på, at situationen påvirker hende.

"Det forstyrrer gravfreden, og selvom der ikke ligger onde hensigter bag proceduren, så går man ind og rører ved noget, som er meget personligt for os og Jonas' venner. Det ødelægger den stund, som vi gerne vil have, når vi skal ned og besøge Jonas," siger Berit Juhl Schau.

Tabte kampen til kræft Hun kalder tabet af sin søn umuligt at forklare.

"Jeg savner ham og tænker på ham hver eneste dag. Det er svært at beskrive. Hans storebror Casper på 18 år føler, at han har mistet sin bedste ven," siger Berit Juhl Schau, som husker tilbage på et hårdt forløb, hvor Jonas fik konstateret leukæmi.

"Han blev syg i december 2018, og han døde den 16. januar i år. Undervejs i sygdomsforløbet nåede han at blive helbredt, men så kom sygdommen tilbage. Lægerne prøvede alt, men kemobehandlingen virkede ikke," siger Berit Juhl Schau, der stadig håber, at Stenløse Menighedsråd kan finde en løsning, så hun og andre kan besøge Jonas uden at skulle forholde sig til andet end "øjeblikket ved gravstenen".

"Det betyder rigtig meget for mig og vores familie," siger hun.

