Familieudvalgets flertalsbeslutning betyder, at forældrene også fremover skal aflevere deres børn ved indgangen til for eksempel Fantasihaven i Smørum. Foto: Annemette Jensen

Fortsat farvel til børn ved indgangen

Egedal Kommune har så gode Corona-erfaringer med at lade forældrene aflevere deres børn ved indgangen og melde deres pasningsbehov ind, at et flertal i Familieudvalget nu vil gøre ordningen permanent.

Af sagen fremgår, at både forældre og personale i dagtilbud har givet udtryk for, at nogle af retningslinjerne har haft positiv indflydelse på børnenes hverdag og samtidig har det frigjort tid til institutionernes kerneopgave.