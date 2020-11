Artiklen: Fortsat fængslet for trafikdrab i Smørum

Den 27-årige mand, der blev sigtet for uagtsomt manddrab på en 46-årig mand efter et frontalt sammenstød på Tværvej i Smørum sidst på eftermiddagen fredag den 2. oktober, er fortsat varetægtsfængslet og skal foreløbig være det frem til den 30. november. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Susanne Kjølhede.

- Efterforskningen er ved at være tilendebragt, og nu skal vi vurdere, hvordan det skal skrues sammen, siger anklageren, der ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt.

Ulykken på Tværvej var meget voldsom og udover, at den 46-årige fører blev dræbt, blev to mindreårige passagerer i hans bil også kørt til Rigshospitalets Traumecenter, men det blev senere oplyst, at deres tilstand var stabil.