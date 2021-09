Se billedserie "Det er helt åbenlyst, at der selvfølgelig er tale om et sikkerhedsbrud," lyder det fra Hanne Marie Motzfeldt, ekspert i databeskyttelsesret.

Fortrolige papirer lå på lukket skole

Mappe med personfølsomme oplysninger lå ovenpå flyttekasser på efterladt og hærværksplaget skole. Ekspert i datasikkerhed kritiserer fundet

Egedal - 07. september 2021 kl. 12:51 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Er der noget, der i de forgangne år har været et varmt emne i Ølstykke i de seneste år, har det været lukningen af Toftehøjskolen og flytningen af eleverne herfra.

Og nu føjer et nyt et kritik-punkt sig til listen.

For selv om der var tale om en velplanlagt flytning, forekommer flytningen flere steder at være sket over stok og sten. Noget af det kan skyldes hærværk fra ubudne gæster. Men ikke alt.

Uden for dét kontor, der tilsyneladende tidligere rummede den såkaldte Tæt-på-Tværs-indsats, hvor elever med faglige eller sociale udfordringer følges, står der således et år efter flytningen fortsat seks flyttekasser, der i hvert fald for nogle vedkommende indeholder ringbind.

Indholdet af disse er ukendt. Ifølge påskriften på et par af de øverste mapper, drejer det sig tilsyneladende om noget så kedeligt som fakturarer mv.

Men der har tilsyneladende også ligget andet. Og måske ligger der mere i bunkerne.

For ovenpå den ene flyttekasse ligger et chartek, hvor der med krøllet barneskrift er skrevet navnet på en lille dreng. På første side i chartekket kan man læse drengens navn og klassetilknytning.

Og så kan man læse, at han er tilknyttet og er blevet udredt på børnepsykiatrisk afdeling i Hillerød.

Man kan læse hans diagnose

Man kan læse, at han ofte misforstår intentioner og henstillinger og oplever sig om offer for drillerier og skæld ud.

Muligvis står der også andet i chartekket, men Lokalavisen har ikke læst flere sider. I stedet har vi pakket chartekket sammen og lagt det ned i én af flyttekasserne, så det ikke længere ligger åbenlyst fremme.

Ekspert: Åbenlyst sikkerhedsbrud Lokalavisen Egedal har - i anonymiseret form - forelagt uddrag af journalen og omstændighederne omkring fundet for Hanne Marie Motzfeldt, associeret professor ved Københavns Universitet med speciale i databeskyttelsesrettens og forvaltningsrettens grundlæggende principper.

Og hun er ikke i tvivl:

"Det er helt åbenlyst, at der selvfølgelig er tale om et sikkerhedsbrud. Datatilsynet har i 2020 faktisk givet sig selv kritik for, at man ikke i forbindelse med en flytning havde tilstrækkeligt styr på håndteringen af personfølsomme oplysninger i papirform. Her var der tale om, at man ikke havde sørget for, at de personfølsomme oplysninger var makuleret," konstaterer Hanne Marie Motzfeldt og fortsætter:

"Så der er altså en helt klar præcedens på området, og her er der endda tale om materiale, der ikke er makuleret, og derfor er det reelt meget enkelt at konstatere, at man ikke har levet op til sikkerhedskravene," siger hun til Lokalavisen Egedal.

Skal være aflåst

Ifølge lovgivningen på området skal personfølsomme oplysninger i papirform opbevares et aflåst sted, og i det øjeblik, der ikke er noget grundlag for at opbevare dem længere, skal de makuleres.

Ifølge Hanne Marie Motzfeldt skal Egedal Kommune nu selv anmelde bruddet på datasikkerheden til Datatilsynet.

"Og så venter der et stort arbejde forude. For man er nødt til at vurdere, hvordan man vil rydde op, om man skal kontakte borgerne og orientere om sikkerhedsbruddet og ikke mindst, om der foreligger mulighed for, at der kan være andre berørte, hvis oplysninger også er omfattet af sikkerhedsbruddet."

Men man kan jo reelt ikke vide, om der er fjernet indhold fra de tre kasser, fordi det jo så ikke længere er der?!

"I så fald må kommunen orientere alle dem, der kan være blevet omfattet af sikkerhedsbruddet. Det kan ske ved at kortlægge alle de elever, der har været tilknyttet skolepsykologen, eller dén der nu har haft ansvaret for opbevaringen, for der må også findes elektroniske journaler, der kan anvendes. Men det bliver et stort arbejde."