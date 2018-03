Se billedserie Bækkegårdsskolens 8.a. er de glade vindere af 10.000 kroner. Foto: Allan Nørregaard

Forstand på penge gav gevinst på 10.000 kroner

Egedal - 23. marts 2018

For anden gang på få uger har 8.a på Bækkegårdsskolen i Ølstykke vundet. Den 7. marts blev klassen den store vinder med fire priser til filmen »Frem i Lyset« ved Ung Egedals filmgallafest, og torsdag fik klassen så overrakt 10.000 kroner til klassekassen som både regions- og landsvinder af Pengequizzen i den landsdækkende Pengeuge for 7.-9. klasser i sidste uge.

Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening står bag Pengeugen, der har til formål at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisningen i matematik, og 8.a klasselærer og matematiklærer Elsebeth Rugh har haft klasser med i alle årene.

- Det er helt vildt godt og meget motiverende for eleverne, konstaterer Elsebeth Rugh,

I Pengequizzen skal eleverne svare på 20 spørgsmål, og på forhånd var der mulighed for at øve svarende på Facebook. Det gjorde Mathias Faarborg fra klassen så mange gange, at han for det meste kunne svare rigtigt på alle 20.

- Selvfølgelig ville jeg gerne vinde 10.000. Det er mange penge. Og også for at gøre noget for klassen, så vi kan komme på forskellige ture, siger Mathias, der også synes, han har lært meget om økonomi, som han ikke vidste.

Hvad klassen skal bruge pengene til er endnu ikke besluttet, men Elsebeth Rugh oplyser, at eleverne er meget opsatte på, at de skal have meget ud af pengene, og at det skal være noget, der er sjovt for alle i klassen.