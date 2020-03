Nordsjællands Politi har fået anmeldelse om, at en tyv har forsøgt indbrud i et hus i Nøddelunden i Smørum, men gerningsmanden har ikke stjålet noget og har ikke været helt indenfor. Foto: Kenn Thomsen

Forsøgte indbrud to gange i hus

En indbrudstyv har forsøgt at bryde ind først via en dør i udestuen og siden et vindue i soveværelset ved udestuen på Nøddelunden i Smørum, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete i tidsrummet mellem i fredags klokken 14 og mandag klokken 18.27, men det lykkedes tilsyneladende ikke gerningsmanden at komme ind for at stjæle noget, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.