Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) ved første spadestik til Hal 2. Hun vil også gerne forbedre kommunens idrætsfaciliteter.

Formand vil drøfte idrætsråd i udvalget

Egedal - 13. oktober 2021 kl. 12:35 Kontakt redaktionen

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) vil tage borgmesterens forslag om et idrætsråd op i udvalget. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen med formandens reaktion på Egedal Kommunens placering som nummer 92 i Dansk Idrætsforbunds undersøgelse.

- Jeg er super-ærgerlig over den placering. Vores idrætsfaciliteter trænger til et løft som undersøgelsen siger. Det kunne jeg ikke være mere enig i. Derfor har vi også i denne byrådsperiode investeret i ny idrætshal, renovering af atletikbane og meget mere, og vi har sammen med foreningslivet lavet en plan for de kommende års udvikling af faciliteterne i hele kommunen. Vi er slet ikke i mål med det. Det er et langt sejt træk, som også kommer til at kræve hårdt arbejde og politiske prioriteringer i den kommende byrådsperiode, siger formande, der har noteret sig forslaget fra borgmester Karsten Søndergaard (V).

- Det vil jeg godt have lov at vende i Kultur- og Erhvervsudvalget, før jeg udtaler mig om. Vi har haft gode erfaringer med det nye Folkeoplysningsudvalg i denne periode, og vi skal være sikre på, at vores dialog med foreningerne hænger godt sammen, inden vi introducerer et nyt organ. Jeg vil derfor tage emnet op på vores næste udvalgsmøde her i november. Men der er ingen tvivl om, at resultatet af DIF's undersøgelse peger på, at dialogen med foreningerne skal styrkes, og det vil jeg gerne stille mig i spidsen for, siger Charlotte Haagendrup i pressemeddelelsen.

Den bemærker, at DIF målingen også viser, at Egedals foreninger klarer sig godt, når det gælder foreningerne egen vurdering af trivsel og antal medlemmer. Her er foreningerne nr. 22 på vurdering af deres trivsel og nr. 33 målt på andelen, der er medlemmer af en idrætsforening. Det glæder udvalgsformanden.

- Jeg kan af undersøgelsen se, at vores foreninger i Egedal trives, og vi har ligeledes en god andel af borgere der er medlemmer af en idrætsforening. Det er rigtig positivt. Politisk skal vi sikre, at der gode rammevilkår for en forsat trivsel og udvikling i foreningslivet, hvor Folkeoplysningspolitikken og Udviklingsplanen for faciliteterne sætter en klar retning. Og nu skal der mere handling og turbo på udvikling af faciliteter og aktiviteter. Det signal er modtaget, fastslår Charlotte Haagendrup.