Arbejdsgrupperne kom med mange idéer og løsningsforslag til, hvordan skolerne kan indrettes bedre og mere fleksibelt i fremtiden på færre kvadratmeter. Foto: Christina Adler Jensen/ Egedal Kommune

Formand forudser færre skolematrikler

Egedal - 29. maj 2018 kl. 08:15 Af Annemette Ross Jensen

De næste 10 år bliver nødvendigt at samle skolerne i Egedal Kommune på færre skolematrikler, hvis der realistisk set skal være råd til at investere i bedre læringsmiljøer. Det forudså formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) i sin indledning til en skoleworkshop om fremtidens skole på Egedal Rådhus mandag.

- Vi har et vedligeholdelsesefterslæb på hele 468 millioner kroner. Derfor er det logisk for mig, at vi ikke kan få alle bygningerne opdateret, som vi gerne vil, for det har vi ganske enkelt ikke råd til. Om fem til 10 år har vi ikke 12 skolematrikler, som de ser ud nu, men færre og langt bedre udnyttede kvadratmeter, sagde hun ifølge en pressemeddelelse fra kommunen til de 110 udvalgte til skoleworkshoppen.

- Vi er i gang med en vigtig arbejdsproces, der handler om at få mest muligt ud af vores bygninger. Vi kan og skal i fællesskab hjælpe vores skoler videre, men vi har brug for jeres input i aften og jeres forskellige fagligheder til at finde de gode løsninger, så vi kan træffe de kloge beslutninger. Det er jer, der kender skolerne allerbedst indefra, og kan se mulighederne, fortsatte hun.

De kommende måneder arbejder Brøndum & Fliess videre med alle input fra workshoppen, der præsenteres i en samlet rapport til august. Rapportens anbefalinger indgår i efterårets budgetforhandlinger.