Formanden for Egedal Erhverv Mikkel Davidsen glæder sig til motorvejen, men han vil se en transportminister stikke en spade i jorden et sted i Smørum, før han tør tro på det. Foto: Privat

Formand for Egedal Erhverv om Motorvej: - Jeg vil se en transportminister stikke en spade i jorden!

Egedal - 08. april 2021 kl. 09:55 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Formanden for Egedal Erhverv Mikkel Davidsen glæder sig over udsigten til, at Frederikssund Motorvejen kan blive ført hele vejen til Frederikssund, men efter års ventetid er det med iblandet skepsis.

- For det første vil jeg sige, at det er meget glædeligt, hvis det endelig er en af de infrastrukturer, der bliver prioriteret. Nu har vi ventet på det i mange år. Men belært af fortiden vil jeg se en transportminister stikke en spade i jorden et eller andet sted ude i Smørum, før jeg tør tro på det, siger Mikkel Davidsen.

- Anlægsloven blev vedtaget i 2009, og siden er der ikke sket noget på den front, så selv om det ser positivt ud nu, så afventer jeg det endelige forlig og at anlægsprojektet bliver sat i gang, siger han.

Men hvis motorvejen kommer, mener han, at det kommer til at betyde rigtigt meget for virksomhederne i Egedal.

- Det bliver meget mere attraktivt for nye og større virksomheder at etablere sig, og det bliver også mere attraktivt for de virksomheder, vi har, at udvide her i stedet for andre steder, hvor infrastrukturen er bedre. Det kan forhåbentlig på sigt give flere lokale arbejdspladser er vores håb og flere erhvervsindtægter til kommunen, siger formanden for Egedal Erhverv.