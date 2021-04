Den nye forhindringsbane til 1,2 millioner kroner skal appellere til og være sikker for både børn og voksne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Forhindringsbane til 1,2 millioner på vej

Når en forhindringsbane til 1,2 millioner kroner skal realiseres, så peger pilen p.t. på, at den kommer til at ligge i nærheden af Stenløse Stadion eller ude i naturen et sted i kommunen.

Det oplyser udvalgsformændene for Teknik- og Miljøudvalget Bo Vesth (V) samt Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) efter, at borgmester Karsten Søndergaard (V) havde indkaldt de to udvalg til en fælles drøftelse af forhindringsbanen i sidste uge.