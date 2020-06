Forfatter signerer ny roman

»Pigen ved intet om sin baggrund og sit ophav og kender hverken det danske sprog eller sin fødselsdag. Hun vokser op med danske forældre, der inderligt har ønsket sig et barn, men dog ikke evner at rumme barnets identitetskvaler med at være mellem to kulturer.«, skriver forlaget.

»Hovedpersonen Maja bryder ud af et forhold med en mand, som har udnyttet hendes godhed, og derfor tager hun til Vietnam og søger tilbage til sine rødder. Igen kommer hun til et fremmed land og er uden sprog. Denne gang ligner hun alle andre, men nu er hun anderledes på andre måder. Ved at rejse til Vietnam indser hun, at rodløsheden som hittebarn er en del af hendes identitet.«, hedder det i pressemeddelelsen om romanen, der handler om at være menneske og tage sit liv i egne hænder.