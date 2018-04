Foreningsdag præsenterer foreninger

- Det er nok ikke mange Veksø-borgere - hverken dem, der har boet her i længere tid eller nytilflyttere - som er helt klar over, hvad den enkelte forening står for. Derfor aftalte vi på det årlige foreningsmøde i Veksø Borgerlaug, at vi vil give foreningerne mulighed for at præsentere sig nærmere, forklarer Hans-Erik Pedersen, der selv er med i blandt andet Frivillige Hænder og Veksø By Arrangement, i Frederiksborg Amts Avis.