"Vi mangler haltimer i Egedal. Idrætten er under afvikling med den nuværende linje fra kommunen. Mange foreninger vil blive indskrænket - nogle ligefrem lukningstruet, fordi der forsvinder 3,5 haller med lukningen af de to skoler," lyder det fra de Egedal-idrætsforeninger, der vil demonstrere på onsdag. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger raser over udspil til hal-timer: Nu holder de demonstration og fakkeloptog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger raser over udspil til hal-timer: Nu holder de demonstration og fakkeloptog

En række Egedal-idrætsforeninger er så utilfreds med kommunens fordeling af de kommende hal-timer, at de frygter for fremtiden

Egedal - 28. september 2021 kl. 07:10 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Høtyvene er slebet, og faklerne er klar til at blive tændt foran rådhuset.

Idrætsforeningerne i Egedal Kommune er så rasende over kommunens udspil til fordeling af hal-timer, at de før onsdagens byrådsmøde vil markere deres utilfredshed med fakler, bannere og et klart budskab om at prioritere bedre vilkår for idrætslivet.

"Foreningerne har selv taget initiativ til demonstrationen. Det har vi ikke haft noget med at gøre. Vi er deres talerør, men demonstrationen står deres egen regning," siger Paw Marnæs, der er formand for Egedal Idrætsfællesskab (EIF).

Han lægger ikke skjul på, at stemningen er på kogepunktet blandt foreningerne.

"Jeg vil sige, at stemningen er krigerisk. Der er oprør blandt foreningerne, fordi det nye udspil fra kommunens administration vil reducere deres haltider ret så kraftigt," siger Paw Marnæs, der understreger, at situationen er særdeles kritisk.

"I værste fald kan en reducering af haltimer betyde, at nogle af vores foreninger må lukke og slukke, fordi de mister medlemmer, så det er alvorligt. Nogle foreninger føler sig helt klart truet af denne udspil, for de kan miste 66 procent af deres nuværende haltid," siger Paw Marnæs.

Han mener, at striden om haltid og fordelingen af timer i de kommunale haller startede, da man besluttede at lukke Toftehøjskolen i Ølstykke og Søagerskolen i Smørum.

Forhandlet i tre år "Lige siden har vi i EIF været til utallige møder med kommunen. Vi har forhandlet i tre år, og vi har gjort det klart, at når man lukker to skoler, hvilket vil sige 3,5 haller, så skal man have en fremtidig erstatningsplan klar, og det har kommunen ikke haft. Vi har set det her komme, men man har ikke taget hånd om problemet. Jeg kender godt til kommunens planer for multihuse på skolerne i Ølstykke og Smørum, men et 165 kvadratmeter stort multihus på Søhøjskolen i Ølstykke er slet ikke i nærheden af at løse behovet. Der er ikke fundet brugbare løsninger, og nu står vi i den situation, at vores foreninger skal være ude af Toftehøjskolen og Søagerskolen senest i maj 2022," siger Paw Marnæs.

Fire af de fem foreninger, som holder til på Toftehøjskolen, er Ølstykke Gymnastik Klub, Ølstykke Gymnastik Forening, Ølstykke Karate Klub og den lokale taekwondo-klub. Ifølge Paw Marnæs, så bliver de alle berørt af skole-lukningen.

"Planen er, at de blandt andet skal genhuses i den nye Ølstykke Hal, men den flytning vil påvirke HØJ Håndbold og en hel masse andre foreninger. Der sker en rokade hele vejen rundt, som ikke er særlig rar, fordi der ganske enkelt mangler haltimer i Egedal," siger han.

Tomme garantier Hos Ølstykke Gymnastik Forening er formand Tanja Becker Gaardlykke yderst bekymret over fordelingen af haltimerne.

"Både politikere og Egedal Kommune har lovet foreningerne, at de ville sikre steder til foreningsarbejdet. Ingen forening skal stå uden tag over hovedet, når Toftehøjskolen lukker. Det er blevet sagt gang på gang, men denne snak synes nu at være spild af tid og tomme garantier," siger ØGF-formanden, der har planer om at møde op til onsdagens demonstration.

"Vi er nødt til at få skabt et større fokus på de udfordringer, som vi står over for," siger Tanja Becker Gaardlykke.