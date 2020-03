Smørum Golfklub er en af de foreninger, der allerede har et succesrigt samarbejde med Boesagerskolen i Smørum. Foto: Annemette Jensen

Foreninger kan søge penge til skoleforløb

Egedal Kommune vil styrke samarbejdet med mellem Egedals skoler og det lokale erhvervs- og foreningsliv, og nu har kommunen åbnet for at søge om penge til praksisorienterede undervisningsforløb via en pulje på 100.000 kroner.

Puljen fordeles med halvdelen til foreninger og den anden halvdel til virksomhederne, og frem til 27. april kan alle foreninger søge om tilskud på op til 10.000 kroner for at få dækket blandt andet faste udgifter til et forløb.

- Vi opfordrer naturligvis alle til at byde ind. Men når det gælder virksomheder, er mange lige nu stærkt udfordrede af Covid-19, og derfor er ansøgningsfristen for virksomheder udskudt indtil videre, oplyser formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) i en pressemeddelelse

Samtidig med puljen er portalen www.skolenivirkeligheden.dk/egedal gået i luften som det sted, hvor foreninger og virksomheder kan lægge deres forløb ind, og skolerne kan få overblik over muligheder og tilbud. Også dem, som allerede har et skolesamarbejde i gang, opfordres til at lægge deres forløb på portalen.

- Egedal Kommune arbejder aktivt på at bygge bro mellem skolerne og det lokale erhvervs- og foreningsliv, og her er den nye portal et rigtig godt værktøj, siger Betina Hilligsøe (V), der både er formand for Skoleudvalget og medlem af Kultur- og Erhvervsudvalget.

Interesserede kan læse mere på kommunens hjemmside