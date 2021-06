Danmarks Naturfredningsforening i Egedal tog på deres tur ud til Værebro Å opstilling i en 20 meter lang række for at visualisere bredden af motorvejens passage af å'en. Foto: DN-Egedal

Forening om Frederikssundsmotorvejen: Her har man ikke undersøgt jorden

Foreningen "Grøn Trafik i Bycirklen" mener ikke, at der er lavet geologiske undersøgelser i engdraget ved Værebro Å. Samtidig udtrykker Danmarks Naturfredningsforening i Egedal stor bekymring for motorvejsbyggeriet over den bløde fjordbund

Egedal - 03. juni 2021 kl. 08:31 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Mens pengene stadig mangler at blive bevilget til færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen, så kæmper Danmarks Naturfredningsforening videre mod planerne.

Søndag kunne DN-Egedal byde på en tur ud til engen på sydsiden af Værebro Å, hvor motorvejen efter planen skal krydse å'en.

Og her blev de fremmødte borgere mødt af en interessant påstand omkring området.

Foreningen "Grøn Trafik i Bycirklen" gjorde nemlig opmærksom på, at der, ifølge dem, ikke er lavet geologiske undersøgelser i engdraget foran å'en.

"Det kræver en meget nøje kortlægning af geologien før motorvejsbroen kan planlægges i detaljer. En sådan kortlægning synes ikke at være sket indtil nu. Det bliver en stor og meget krævende ingeniøropgave at etablere bropiller ved Værebro Å," skriver Kåre Fog fra Grøn Trafik i Bycirklen i et skriv til Vejdirektoratet, som Lokalavisen Egedal er kommet i besiddelse af.

Pas på ådalens natur Her gør Kåre Fog også opmærksom på udfordringerne ved anlægsarbejdet.

"Man har man lavet en supplerende VVM-undersøgelse af tredje fase af motorvejen, men siden den første VVM-undersøgelse er Værebro Å blevet fredet, og der er således ekstra grund til at sørge for, at ådalens natur påvirkes så lidt som muligt af anlægsarbejdet. Som bekendt er der i ådalen blød tørvebund, og den faste kalkundergrund ligger et sted omkring 20 meter nede. Det interesserer os især, hvor meget det bliver nødvendigt at bortpumpe vand under anlægsarbejdet, og hvor langt ud til siderne effekten af denne oppumpning vil vise sig. Det vil dels kunne sænke vandstanden midlertidigt i tilgrænsende naturområder så længe arbejdet står på, og dels kunne føre til at tørven sætter sig permanent," skriver Kåre Fog.

Hos Danmarks Naturfredningsforening i Egedal er man bekymret for motorvejsbyggeriet over Værebro Ådal.

"Man ved faktisk ikke, hvordan det kan være muligt at få etableret de bærende søjler til motorvejsbroen eller hvordan de store entreprenørmaskiner vil kunne arbejde i dette vådområde. Vi snakker 200-300 meter blød bund på begge sider af Værebro Å. Det bekymrer os, hvordan man i det område vil anlægge en 500 meter lang motorvejsbro," siger Karen Juul fra DN-Egedal.

Hun lægger ikke skjul på, at målet med udflugten til Værebro Å var at vise borgerne, hvad en motorvej kommer til at betyde for det naturrige område.

Ødelægger smuk natur "Motorvejen er stadig ikke endelig vedtaget, og så længe den ikke er det, så kæmper vi videre mod planerne. Det er vi sat i verden for. Jeg ved godt, at der er stor opbakning til motorvejen, men vi mener, at den vil ødelægge noget unikt natur i Egedal - ikke mindst ved Værebro Å, hvor dyrelivet vil blive hårdt ramt," siger Karen Juul, som understreger, at motorvejens sidste etape fra Smørum og op til Frederikssund også vil ramme mange beboere.

"Støjen fra motorvejen vil især blive et problem i Østrup Holme, men også i Stenløse Syd, hvor mange borgere har bosat sig. Her er der planlagt støjværn, men det vil langtfra tage hele støjen. Vi er ikke kun bekymret for støjen. Vi er også nervøse for forureningen af vejvandet, som kan påvirke grundvandet, og så bekymrer det os meget, at tab af natur ikke bliver indregnet i de samfundsøkonomiske beregninger for motorvejsprojekterne" siger Karen Juul.