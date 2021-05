Var det noget at blive formand for dem her - og næsten 800 andre? Arkivfoto.

Forening går nye veje: Søger formand i 'jobopslag'

LSI Gymnastik tager et utraditonelt skridt efter nedlukning

Egedal - 20. maj 2021 kl. 09:01 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

"Gymnastik er verdens bedste idræt. Vil du være med til at skabe rammerne?"

Sådan lyder det i et opslag fra LSI Gymnastik, der er gået ud i en række medier og på Facebook med et utraditionelt, men meget klart budskab.

"Som frivillig i bestyrelsen er du med til at skabe rammerne for gode oplevelser for gymnaster, trænere, hjælpetrænere og alle de andre frivillige i foreningen. Du er en del af en helhed, som arbejder med og for at glæden og lysten til bevægelse styrkes igennem hele livet. Vi inspirerer til at idrætten bliver en naturlig og livslang fornøjelse for den enkelte. Du oplever masser af sjov og glæde i et udviklende fællesskab", lyder det videre.

Målet er åbenlyst: At få lokket en ny til at sætte sig i formandsstolen for LSI Gymnastik.

Som er en stor forening med 45-50 trænere, 15-20 hjælpetrænere og cirka 800 medlemmer. Men hvor det der lokkes med, i modsætning til de traditionelle jobopslag, er ulønnet, frivilligt arbejde.

Varslet længe

"Det kom sig af, at vi havde forsøgt internt, både i bestyrelsen og foreningen, at finde en ny formand. Men det var ikke lykkedes, og så brainstormede vi. Hvad gør vi så", siger Jytte Seidelin, afgående formand for LSI Gymnastik.

Så kom ideen med det åbne opslag. Som kommer samtidig med, at LSI sammen med alle andre idrætsforeninger landet over er ved at genstarte sine aktiviteter efter nedlukning.

Men Jytte Seidelin understreger, at hendes beslutning om at træde af har været varslet længe, og intet har at gøre med den aktuelle Corona-situation.

"Jeg har været med i 21 år nu, og synes der er brug for nye, friske øjne på foreningen og vores aktiviteter."

Optimisme tilbage Men at det er svært at skaffe frivillige, er velkendt i LSI, ligesom det er for mange andre idrætsforeninger landet over. Som det er fremgået af flere medier, bakser mange foreninger med at få frivillige ind i "folden", og oveni det kommer et faldende medlemstal i kølvandet på en længere Corona-nedlukning.

"Corona har da bestemt ikke gjort udfordringen nemmere", siger Jytte Seidelin.

"Medlemmerne føler ikke de har fået fuld valuta. For eksempel plejer vi hvert år at "toppe" med forårsopvisningen, den har vi jo måttet droppe på grund af restriktionerne."

Men nu er der lysere tider på vej. Nu hvor hvor restriktionerne er på vej ud, og landet er ved at åbne igen, er optimismen og de store forventninger tilbage i fuld vigør i foreningen, fastslår den afgående formand.

Der sammen med den øvrige bestyrelse og de frivillige er i fuld gang med at sætte alle sejl til, for at få foreningens mange forskellige aktiviteter op at køre igen.

Herunder altså opgaven med at finde en ny formand.