Forældre ønsker selvejende klub

Egedal - 07. maj 2019

En forældregruppe i Smørum ønsker at gøre fritidsklubben Springbrættet i Smørum til en selvejende institution, men i snart et år har de mødt modstand fra forvaltningens side. Det fortæller forældrerådsformand i Springbrættet Rikke Klitte og Anja Højen, der er talsmand for forældrerådet i Springbrættet, i en pressemeddelelse på vegne af forældregruppen.

Rikke Klitte har en datter, der er gået ud af klubben, og tvillinger, der lige er startet. Efter halvandet år blev hun formand for Forældrerådet og en del af områdebestyrelsen, men i sine fire-fem år med klubben har der været mest fokus på besparelser, så det har været svært at komme igennem med forbedringer.

- Hvis man ønsker at forbedre tiltag, så skal det gennem områdebestyrelsen og områdelederen og videre op i systemet. Det er den proces, vi tænker er for lang, forklarer Rikke Klitte. der også peger på, at et eventuelt overskud i én klub er gået til at dække underskud i andre.

Det har de forståelse for, men Springbrættet-forældrene vil gerne selv forvalte klubbens penge og have lov til at bruge et eventuelt overskud på det, de synes. Men samtidig vil de stadig gerne være Springbrættet med de børn og medarbejdere, der er i dag.

Derfor foretrækker de en selvejende klub i stedet for en privat, og den 7. juni sidste år sendte de en ansøgning til Familieudvalget.

Svaret var, at sagen skulle gå igennem områdebestyrelsen, som skulle sige for eller imod, og efter at have forklaret sig for områdelederen blev Rikke og Anja inviteret til et møde med Centerchef for Skole- og Dagtilbud Søren Trier Høisgaard, hvor områdelederen også var til stede.

Her blev de mødt af det, de kalder »ubehagelige undertoner« om, at der måtte være noget i vejen, siden de ville lave en selvejende institution, men det er der ikke.

- Vi er ikke utilfredse med nogen medarbejdere, og vi er forelsket i den energi, de lægger i vores børn, fastslår Rikke Klitte. Til gengæld er forældregruppen ikke glade for forvaltningens håndtering af sagen.

»Dialogen mellem forvaltning og forældre har ikke taget udgangspunkt i forældrenes reelle interesse i at optimere det pædagogiske tilbud i den lokale Smørum-klub, men det er forældrenes klare oplevelse, at forvaltningen udelukkende har haft fokus på egne organisatoriske interesser.«, skriver de.

Efter mødet blev sagen sendt tilbage til områdebestyrelsen, hvor det ifølge Rikke Klitte har taget tid at få samlet alle forældrerepræsentanterne til at tage stilling.

Da det endelig lykkedes, blev svaret på forældregruppens ansøgning et nej, men forældregruppen i Springbrættet har ikke givet op.

De har startet en underskriftindsamling for at få dokumenteret forældrenes opbakning til ideen, og vil indkalde til et informationsmøde for dem og andre interesserede borgere i starten af juni.

Samtidig ærgrer de sig over, at dialogen udelukkende har været igennem forvaltningen og ikke med politikerne i Familieudvalget.

»Forældrene er overbeviste om, at der ville have været en konstruktiv og positiv dialog mellem politiker og borger, men virkeligheden har i stedet været, at politikerne har været tavse.«, skriver de.

Søren Trier Høisgaard kan ikke genkende forældrenes udlægning af sagen. Han peger på, at Familieudvalget har besøgt Springbrættet så sent som den 14. marts, hvor ønsket om at gøre Springbrættet til en selvejende institution ikke blev bragt op.

Inden da har forvaltningen haft en dialog med forældrene og bedt om områdebestyrelsens holdning til sagen. Den foreligger nu, og derfor kommer sagen op på det næste møde i Familieudvalget på torsdag i næste uge, oplyser han. Det hilser forældrene velkomment.

- Det glæder mig umådeligt meget, og det åbner vel op for en dialog. Det håber jeg da, siger Rikke Klitte.