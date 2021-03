Forældre frygtede tragedie: Nu bor de i brandstifters hjem

Og netop derfor udviklede sønnens tilstand sig ifølge forældrene så alvorligt, at han i dag står tiltalt for både brandpåsættelse og trusler.

Bag dommen ligger historien om en lille familie på tre personer – far, mor og søn – som i årevis har haft et tæt, men ifølge sønnen dysfunktionelt samliv.

Ved retten i Hillerød bliver der fredag afsagt dom i sagen, hvor den 48-årige mand sidste sommer først truede to kvindelige sosu-assistenter, så han kunne flygte fra psykiatrisk behandling. Bagefter stjal han en bil fra et ægtepar og kørte til Smørum, hvor han satte ild til sine forældres villa, der nedbrændte.

Sønnen lod sig frivilligt indlægge på Psykiatrisk Center i Ballerup. Men allerede dagen efter, da to sosu-assistenter ledsagede ham til en undersøgelse på Herlev Hospital, truede han dem en brandslukker, så han kunne komme væk. Han gik ned i hospitalets parkeringskælder, hvor han brugte brandslukkeren til at true et midaldrende ægtepar til at udlevere nøglen til deres Peugeot.

I sine mails til forældrene havde sønnen som nævnt udtrykt sig truende, og han skrev bl.a., at han ønskede at slå sin far ihjel. Det fik forældrene til at ringe til politiet, der under ransagning af sønnens adresse fandt fire våben, som blev beslaglagt.

Her beskrev han, hvordan relationen til forældrene i tiltagende grad var blevet forværret. Ifølge sønnens udsagn var forældrene ofte meget ængstelige, og de krævede ligeledes at være i konstant kontakt med sønnen. Hvis han ikke svarede på et telefonopkald eller en mail med det samme, ville de opsøge ham kort efter, fortalte han.

Fra den 13. til den 19. juli skrev han et stort antal mails til forældrene, og i sin sidste mail havde han truet med at slå sin far ihjel. Dette skulle dog ikke forstås bogstaveligt, forklarede sønnen retten.

Sønnen forklarede i retten, at det var hans plan at begå selvmord. Derfor indtog han en stor mængde medicin, og han ønskede dernæst at forlade huset for at finde et stille sted, hvor han kunne lægge sig til at dø, forklarede han i retten.

Fra hospitalet kørte han til sine forældres hus på Hvedevej 1 i Smørum, hvor han smadrede et vindue til pejsestuen og fandt sit nøddepot af morfinpiller, som han indtog et stort kvantum af. Inden hans ankomst havde Herlev Hospital og politiet nået at advare forældrene, som havde forladt adressen.

Søn og forældre forsonet

Under retssagen fortalte sønnen, at han aldrig havde haft til hensigt at skyde sin far med et af de våben, han opbevarede i aflåste skabe i sin villa kun 400 meter fra sine forældre.

Hvis de bare havde givet sig tid til at læse den 12 sider lange trusselsmail til ende, sagde han, ville de havde set, at han efterfølgende skrev, at han selvfølgelig ikke kunne skyde sin far. Der var med andre ord ikke tale om en reel trussel, men derimod om en psykisk syg og overmedicineret søn i voldsomt søvnunderskud, der skrev lange og forvirrende mails med ting, der kunne misforstås. Han var ude af sig selv, også fordi kommunikationen mellem ham og forældrene ikke længere fungerede.

I retten erkendte sønnen, at han truede de to sosu-assistenter, ligesom han truede ægteparret til at aflevere deres bil. Under retsmødet torsdag sagde han omhyggeligt undskyld til alle fire.

Han erkendte også, at han havde sat ild til sine forældres hus, men han understregede, at han ikke havde ønsket at slå nogen ihjel endsige at han havde truet sin far med at slå ham ihjel.

Under behandlingen af sagen har eksperter fastslået, at sønnen ikke er sindssyg, men at han var sindssyg på det tidspunkt, da han satte ild på huset. Den retspsykiatriske erklæring anbefalede af samme grund en anbringelsesdom.

Mens sagen mod deres søn har været behandlet, har forældrene klaget over, at myndighederne ikke tog det tilstrækkeligt alvorligt, da de bad om hjælp til deres søn. De mener, at det er årsagen til, at sagen endte i en tragedie.

De bor for øjeblikket i sønnens hus og er i daglig kontakt med deres søn.