Lise Bjerre, Sophie Løhde og Karsten Søndergaard på Ganløse Skole: Foto: Venstre

Folketingspolitker og borgmester på skolebesøg

Egedal - 19. marts 2021 kl. 16:09 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Egedal Kredsens folketingsmedlem for Venstre Sophie Løhde besøgte fredag eftermiddag Ganløse Skole sammen med Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V). De blev vist rundt og fik en snak med Distriktskole Ganløses leder Lise Bjerre om Coronasituationen og de forhindringer og nye muligheder, den har budt på på én gang.

- For mit vedkommende var der kæmpestor ros til den store ledelsesmæssige opgave, de har løftet, og den indsats, lærerne har ydet, siger Sophie Løhde. Hun påpeger, at det ikke er nogen hemmelighed, at Venstre gerne vil have flere børn og unge i skole, og selv om torsdagens forhandlinger gav en lille miniåbning, så afgangseleverne kan komme i skole halvdelen af tiden fra på mandag, så synes hun ikke, det giver mening, at 5.-8. klasserne kun må være i skole fire gange om måneden.

- Når alle andre lande kan gøre det på en sundhedsfaglig måde, så begriber jeg ikke, at vi ikke kan gøre det i Danmark. Jeg synes, vi svigter børn og unge, siger hun.

Forelagt at Ganløse netop er et af de steder, der har været ramt af lokalt smitteudbrud, fremhæver hun Norges måde at håndtere det på.

- I Norge har elever været i skole, men det forudsætter, at når der er smitteudbrud, så sætter man ind med testning og ved store smitteudbrud også lokal nedlukning, siger Sophie Løhde, men hun synes ikke, det giver mening, at alle landets børn ikke kan komme i skole, fordi der er lokale smitteudbrud. I stedet glæder hun sig over, at Egedal Kommune i sidste uge viste et godt eksempel ved at være den kommune i Nordsjælland, der havde flest testede pr. indbygger.

- Der er virkelig sat skub på det, fastslår hun.