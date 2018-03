Fokus på elevers trivsel i skolerne

Af Annemette Ross Jensen

På det seneste møde i Skoleudvalget blev politikerne præsenteret for Den årlige kvalitetsrapport for Egedals skolevæsen. Den viser en generel tilbagegang for elevernes læring og trivsel, og ifølge en pressemeddelelse fra kommunen tager både Center for Skole og Dagtilbud og politikere resultaterne seriøst og ønsker at vende udviklingen.