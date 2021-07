Se billedserie SFO?en kan bruge salen om eftermiddagen til bevægelse og leg, mens fritidsforeninger og aftenskoler kan bruge salen om aftenen til eksempelvis dans og yoga. Visualisering af Teamet Juul & Nielsen. Foto: Lotte Raabo Larsen

Første skolebygning på vej: Her er planen for nyt multihus

Byggeriet af det nye multihus på Søhøjskolen i Ølstykke sættes i gang hen over sommeren. Huset, der forventes at stå færdigt i sommeren 2022, skal rumme alt fra SFO-børn til fritidsforeninger og aftenskoler

Egedal - 01. juli 2021 kl. 14:07 Kontakt redaktionen

Egedals ambitiøse renoveringsplan for kommunens folkeskoler er for alvor klar til at blive rullet ud.

I løbet af sommeren går byggeriet af den første skolebygning nemlig i gang, når gravemaskinerne indtager Søhøjskolen i Ølstykke for at opføre et nyt multihus til leg og læring.

"Vi går snart i gang med den fysiske ombygning og modernisering af Søhøjskolen. Med det netop godkendte dispositionsforslag, kan vi se, hvordan indretningen kommer til at se ud og efter sommerferien kan vi se på modeller i 1:1 af facaden. Jeg er stolt over at være del af denne udvikling fra idé til virkelighed og som formand for et konstruktivt og samarbejdende udvalg. Jeg glæder mig over de nye kreative læringsrum, som eleverne snart kan lege, lære og udvikle sig i, og som også kan bruges multifunktionelt af flere brugere, både i og uden for skoletiden," siger Betina Hilligsøe, formand for Skoleudvalget.

Skal være et pejlemærke I pressemeddelelsen oplyser Egedal Kommune, at multihuset med sine dobbelthøje rum og lodrette udvendige træbeklædning bliver områdets nye pejlemærke, som også markerer den nye indgang til skolen, så forældre, elever og besøgende hjælpes godt ind i skolen.

Huset binder med andre ord tre af skolens bygninger sammen, nemlig indskoling, udskoling og administration.

Ifølge Egedal Kommune, så kan skoleelever bruge multihuset i skoletiden til morgensang, samling, bevægelse, prøver og fælles arrangementer eller aktiviteter.

SFO'en kan bruge salen om eftermiddagen til bevægelse og leg, mens fritidsforeninger og aftenskoler kan bruge salen om aftenen til eksempelvis dans og yoga. Multihuset understøtter desuden arbejdet med de mindste elever og de kommende 0. klasser.

Store ambitioner Når de på sigt op til 75 børn kommer til skolen i Mini-SFO 1. april hvert år frem til skolestart i august, får de i multihuset mulighed for bevægelse og leg - og i en indretning, som giver mulighed for, at børnene kan forberede sig på den kommende skolestart.

Byggeriet af multihuset forventes at stå færdigt sommeren 2022.

"I Egedal har vi et mål om at ligge helt i top, hvad angår vores skoler, og vi lægger store kræfter i at forbedre skolerne i disse år. Vi har en ambition om at have de dygtigste elever og de dygtigste lærere - og det bygger vi til. Det nye multihus er et af de første eksempler på modernisering og renovering af vores skoler. Med et helt nyt multihus åbner vi skolen op for lokalsamfundet. Det bliver et multihus til gavn for alle kommunens borgere," siger Betina Hilligsøe.