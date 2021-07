Se billedserie Ølstykke Fodbold Club (ØFC) har rigtig gode faciliteter, og klubben er klar til at tage imod nye spillere, som måske har fået lyst til at spille fodbold efter EM, siger Christian Wietz, næstformand for Ølstykke Fodbold Clubs ungdomsafdeling. Foto: Maj-Britt Holm

Fodboldklub klar til EM-effekt

Egedal - 26. juli 2021 kl. 05:29 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det har været en fantastisk sommer for fodboldsporten med landsholdets store succes ved EM, hvor Danmark nåede semifinalen - det bedste resultat siden guldet i 1992.

Nu gør fodboldklubberne sig parat til en ny sæson, hvor EM-succesen kan resultere i, at der kommer flere nye spillere end normalt på banen. I Ølstykke Fodbold Club er træningen så småt i gang fra denne uge med seniorerne som de første. I de kommende uger vender ungdoms- og børnehold tilbage til idrætsanlægget ved Tranekærvej i Ølstykke.

- Vi er klar til at tage imod på alle årgange og på alle niveauer. Vi ser rigtig gerne, at der kommer nye spillere, som måske har fået lyst til at spille fodbold efter EM. De skal være så hjertens velkomne, siger Christian Wietz, næstformand for ØFC's ungdomsafdeling, der fortæller, at nye får lov til at prøve flere gange, før de bliver bedt om at betale kontigent.

Fodbold skal være en leg Nye spillere kan være helt ned til tre-fem år gamle. De inviteres med til Legebold, hvor de sammen med far eller mor får introduktion til fodboldens verden ved at lege med bolde, legeredskaber og hinanden.

- Det har vi haft stor succes med i de senere år, siger Christian Wietz, der understreger, at det skal være sjovt at spille fodbold for børnene - det må aldrig føles som en pligt.

Fire-syv årige kan begynde til almindelig træning. Her samler ØFC flere årgange på et hold for at få en større gruppe, pt. er der cirka 35.

- De yngste årgange har typisk forældretrænere. Men når de bliver 10-11 år, ser vi gerne, at børnene får andre trænere, og at forældrene giver lidt slip. Der er vi ikke helt endnu. Men på det tidspunkt sker et skifte i fodbolden, og spillerne får positioner på banen, forklarer ungdomsnæstformanden.

ØFC har omkring 600 spillere, heraf cirka 550 i ungdomsafdelingen, og de har virkelig gode forhold, understreger Christian Wietz.

- Som klub synes vi, at vi har et helt fantastisk idrætsanlæg med mange baner, stadion, klubhus med omklædningsfaciliteter og ny kunstgræsbane. Man kan godt se, at vi har været en divisionsklub, siger han.

Drøm om ny storhedstid Christian Wietz kommer fra Ølstykke, ØFC har altid været hans klub, og han har selv spillet på 1. holdet for omkring 25 år siden. Han husker storhedstiden som 1. divisionsklub, som mange drømmer sig tilbage til.

For omkring 10 år siden indgik Ølstykke og Stenløse fodboldklubber et samarbejde om SC Egedal, som siden gik i opløsning. I dag spiller Ølstykke i serie 1.

Det har i en årrække været bestyrelsens ønske, at ØFC var repræsenteret med hold i alle årgange, som med tiden skal bidrage med spillere til klubbens 1. senior hold

Men siden 2013 har ØFC ikke haft et U19 hold. Ved sæsonstart kan klubben dog mønstre både to U19-hold og to U16-hold. Det ene U16-hold skal i efteråret spille i den højst rangende række Øst 1 for ikke licens-klubber og det andet i række 1, hvilket giver forhåbninger om seværdige og intense kampe.

- Vi håber, vi kan få dem til at blive i klubben på sigt. Det er fødekæden til vores 1. hold, som vi gerne vil have til at bestå af lokale spillere. Vi ser nogle rejse videre til andre klubber, og vi er stolte af, at vi kan være med til at træne og udvikle spillere, der kan begå sig på højere niveauer. Men det er også lidt ærgerligt, hvis vi ikke kan holde på dem, siger Christian Wietz, som oplyser, at ØFC har et samarbejde med Brøndby om at udvikle trænere, ligesom klubben tilbyder målmandstræning med vikarlandsholdets målmand Christoffer Haagh.