Fodbold er også godt for spastikere

- Fodbold er den bedste sport i verden, så man ikke skal gå glip af det, hvis man kan. Det mener Len Nossell, der onsdag fik overrakt Helene Elsass Prisen, da den blev uddelt for første gang.

Prisen er indstiftet af Elsass Fonden og Spastikerforeningen til påskønnelse af ildsjæle, der har gjort en særlig indsats for mennesker med Cerebral Parese, CP, også kaldet spastisk lammelse. Len Nossell har fået den for 20 års indsats med at udbrede fodboldsporten til spastikere, så Danmark nu er et af de 43 lande, der har et CP-fodboldlandshold, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det startede for 20 år siden, fordi hans egen søn Jacob, der er spastiker, er lige så vild med fodbold, som Len er, og gerne ville spille.

- Der var fodbold for udviklingshæmmede, men de var meget mere fysisk robuste og stærkere, så vi syntes, det var en god ide at lave vores eget, husker Len.

Men da holdet var det første i Danmark, så kneb det med at finde nogen andre at spille imod. Derfor tog de til Holland for at møde andre CP-hold, og Len fandt ud af, at der var et stort internationalt CP-miljø. Det førte til flere kampe mod udenlandske hold, og en dag fik Len at vide, at deres klubhold godt kunne være grundstammen til et egentligt landshold.

- Jeg var lidt skeptisk i starten, men i 2003 fandt vi spillere fra andre hold i Jylland og København og lavede begyndelsen til et landshold, og i 2004 blev det til et rigtigt landshold, siger han.

Seks-syv gange om året samles CP-fodboldlandsholdet til en weekend med overnatning - som regel i Helsingør, men en-to gange om året i Vejen for at tilgodese jyderne. CP-fodboldlandsholdet har været med til EM to gange, og her i 2018, skal Danmark for tredje gang til EM. Det er i Holland og med den nuværende placering som nummer 18 på ranglisten håber holdet på en bedre placering end nummer næstsidst af 11 hold.

- Vi håber, vi kan rykke lidt længere frem på verdensranglisten, siger Len, der også har andre drømme på holdets vegne.

- Vores ambition er at komme til de Paralympiske Lege i 2024 i Paris.

Hvordan de 150.000 kroner, der følger med prisen, nøjagtigt skal bruges, er endnu ikke besluttet.

- Men de skal bruges til fordel for spillerne til at komme til internationale turneringer og stævner, transportpenge til fysioterapeuter og til at gøre det billigere for spillere at deltage i landsholdssamlinger, siger Len Nossell.