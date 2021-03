Formand for Ganløse Foreningshus Bo Otterstrøm og kasserer Svend Rasmussen foran Liselund ved et af de mange skilte, der opfordrer til at købe anparter. Foto: Ganløse Foreningshus

Flyers ud for anparter

Den nystiftede forening Ganløse Foreningshus intensiverer i denne uge arbejdet med at sælge anparter og skaffe medlemmer til foreningen, der har sat sig for at købe stuehuset til Liselund i hjertet af Ganløse og gøre det til et foreningshus.

Af en pressemeddelelse fremgår, at foreningen har travt med at søge støtte fra fonde, og i denne uge deler frivillige flyers ud til alle husstande i Ganløse og nærmeste omegn for at gøre opmærksom på, hvordan borgerne kan bidrage til at nå målet.