Flertal vil fritage klubber for grundskyld

Egedal - 26. november 2020 kl. 09:21 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Med 10 stemmer mod otte vedtog et flertal i Egedal Byråd onsdag aften, at foreninger, der selv ejer deres baner og/eller lokaler kan slippe for at betale grundskyld.

En forespørgsel fra Værebro Golfklub, der overvejer at købe sine baner af den private grundejer, har fået fletallet til at ændre en principbeslutning fra 2012 om, at kommunen ikke vil fritage foreninger for grundskyld. Det nye princip kommer fremover til at gælde for alle de cirka 50 klubber i kommunen, der gør det.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) begrundede det på Venstres vegne med, at partiet gerne vil give bedre vilkår for idrætsforeninger og spejderforeninger i kommunen.

- Går man til fodbold foregår det typisk på en kommunal fodboldbane, hvor der ikke betales grundskyld. Går man til golf foregår det lige nu på en bane, hvor der skal betales grundskyld, sagde han i fravær af Venstres gruppeformand Ole Hovøre.

Mindretallet begrundede blandt andet modstanden med, at golfklubben og andre foreningerm som ejer af deres baner eller lokaler, vil kunne bruge dem til at tjene penge samt, at sagen burde have været taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne. De betegnede det som en åbning af budgettet, der kan komme til at koste kommunen 250.000 kroner om året.

- Det er jo ogå penge næste år og næste år igen, og vi skal tænke os om, for ellers fosser pengene ud af kassen, sagde Ib Sørensen.

Men selv om flertallet medgav, at sagen i »den bedste af alle verdener«, som borgmesteren udtrykte det, skulle have været med i budgetforhandlingerne, så ville det alligevel benytte sig af muligheden.

For stemte V, R, LA, LNE og Charlotte Haagendrup (K).

Imod stemte Niels Lindhardt Johansen (K), S, SF og DF.

Udover Ole Hovøre var Henriette Thirup Bielefeldt (S) og løsgænger Jacob Loessl fraværende.