Selv om det ikke kan ses på billedet, så er Fantasihaven i Smørum fyldt op med børn og flere står derude og banker på. Foto: Annemette Jensen Foto: Annemette Jensen

Flertal for at skaffe pasning i pavilloner

Egedal - 30. september 2021 kl. 10:42 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Et flertal i Egedal Byråd på 16 bestående af V, S, K, R, LA, DF og løsgænger Jacob Loessl står bag den samlede løsning, der skal skaffe pasningspladser nok til det stigende antal småbørn i Smørum, Ølstykke og Stenløse.

Det betyder, at der i Smørum skal bruges sammenlagt 13,1 millioner på midlertidige pavilloner til tre grupper ved Sødalen ved Balsmoseskolen, pavilloner til tre grupper i tilknytning til Junglen og sættes gang i arbejdet med at bygge en ny institution til otte grupper.

I Ølstykke skal Troldehøj bygges om til to grupper vuggestuebørn for 1,1 milioner og den tidligere institution Langekær, der har huset flygtninge, skal igen være institution for fire grupper. Det kræver en ombygning for anslået 9,2 millioner.

I Stenløse skal der købes pavilloner for 6,6 millioner til at huse tre børnegrupper ved Degnebakken.

Formanden for Familieudvalget Carina Buurskov (V) citerede sangeren Thomas Helmigs sang om at stå derude og banke på, for det gør børnene nu, og det skal der findes en løsning på.

- Forældrene skal have ro i maven, når de afleverer deres børn, og det kræver et sted at aflevere dem, fastslog formanden, der var glad for Økonomiudvalgets opbakning til at vælge en dyrere løsning end de to daginstitutionsbusser, som politikerne ikke tror, forældrene ville blive glade for.

SF, Lokallisten Ny Egedal og løsgænger Helle Nielsen bakkede op om pavillonerne i Stenløse og ombygningen af Langekær, men stemte med fem stemmer imod løsningen i Smørum samt ombygningen af Troldehøj.

I stedet bakkede de op om SF's forslag fra Økonomiudvalget om at løse udfordringerne ved at bruge Søagerskolen i Smørum og Toftehøjskolen i Ølstykke i stedet for.

Jens Skov (SF) bemærkede, at det store spørgsmålet er, hvor en ny institution i Smørum skal ligge, og han ser også Søagerskolen som et bedre sted til pavilloner.

- Vores forslag er ikke noget, der forhindrer pavilloner, sagde han, men det blev alligevel forkastet efter en længere debat i byrådet.