Flere villaindbrud i juledagene

Egedal - 27. december 2017 kl. 14:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Annemette Ross Jensen

I juledagene fra fredag den 22. til tirsdag den 26. december har Nordsjællands Politi fået anmeldelse om flere villaindbrud fordelt på Ølstykke, Stenløse og Veksø. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Faglig koordinator Erik Andersen fra politiet i Frederikssund oplyser, at det fredag mellem klokken 12 og 21 gik ud over en villa på Helmar Filtenborgs Plads i Ølstykke. Her er et soveværelsesvindue brudt op med en 30 millimeter genstand, og tyven har været rundt i huset, men umiddelbart kunne den forurettede mand på 75 år ikke se, at der var stjålet noget.

I tiden fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 20 har tyve været på spil på Einersvej i Stenløse. Her er der aflistet en rude til husets kontor, og skuffer og skabe i hele huset er gennemrodet og væltet ud, og der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Søndag mellem klokken 10 og 23.23 har der været tyve på Kelsted i Veksø. Her er tyvene kommet ind ved at bryde et vindue til udestuen op. Huset er delvist gennemrodet, og der er stjålet en bærbar pc og cirka 20 årgangsmønter fra den 67-årige mand, der bor der. Desuden havde tyvene ødelagt huset alarm, inden de forsvandt via terrassedøren.

Fra søndag klokken 16 til mandag klokken 9.55 har der også været indbrud på Rosendalvej i Stenløse. Her er vinduet til bryggerset brudt op, og umiddelbart har tyvene kun været i soveværelset og badeværelset. Men herfra er der stjålet smykker fra forurettede, der er en 81-årig kvinde.

På Ny Sperrestrupvej i Ølstykke har der været indbrud i tiden fra søndag klokken 9 til mandag klokken 16.28. Her er et køkkenvindue aflistet og hele ejendommen er gennemrodet. Der er stjålet et dåbsarmbånd samt et pengeskab med bilnøgler, men bilen er ikke stjålet, oplyser Erik Andersen.

Fra søndag klokken 14 til tirsdag klokken 16 har der været indbrud i villa på Stationsvej i Ølstykke.

Tyven er kommet ind ved at kaste en sten gennem soveværelsesvinduet og har gennemrodet skabe og skuffer, og der er stjålet 400 kroner fra børneværelset.

Endelig har der henover julen fra den 22. til den 26. december været indbrud i en lejighed på Skibsted i Veksø.

En havedør er brudt op med et 30 millimeter værktøj, og tyven har primært gennemrodet soveværelset, men også været i entré, stue og køkken. Der er stjålet ur, lidt kontanter bærbar computer og parfume.