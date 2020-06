En bred samlet fællessti foran Ølstykke Bibliotek skal gøre det sikrere at cykle til Hampelandskolen. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Flere tiltag på skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere tiltag på skolevej

Egedal - 12. juni 2020 kl. 14:20 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere tiltag skal være med til at forbedre trafiksikkerheden, når flere elever skal finde vej til Hampelandskolen i Ølstykke efter sommerferien, hvor skolen har fået nyt navn og flere elever fra Toftehøjskolen, som bliver nedlagt.

På et fællesmøde i maj bad Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget adminstrationen om at vurdere tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden ved indkørslen til parkeringspladsen ved SFO'en på Hampelandskolen, og muligheden for at forbedre skiltning og markering på fællesstierne på Ny Toftegårdsvej.

Så på junimødet blev Skoleudvalget præsenteret for adminstrationens tanker om indkørsel forbudt for alle undtagen lærere og beboere og parkering/standsning forbudt på Ny Toftegårdsvej, udvidet indkørsel til parkeringspladsen og etablering af en kiss n'drive.

Fællesstierne på Ny Toftegårdsvej foreslås sikret foran Ølstykke Bibliotek ved at lave en bredere samlet fællessti, som udmunder i, at cyklister og fodgængere fordeles nær krydset, så trafikken på Ny Toftegårdsvej normaliseres i krydset ved Gammel Roskildevej.

Skoleudvalget gav grønt lys for at arbejde med målrettede trafiksikkerhedstiltag og løsninger som led i ombygningen af skolen, og formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) oplyser, at det blandt andet indebærer bedre skiltning, bredere cykelsti ved biblioteket, hvor der også bliver sat Torontolys op ved fodgængerovergangen og markeret med blåt, at man skal være opærksom på cyklister.

- Vi har besluttet det samme som på sidste møde med at kigge på skiltning og adfærd, men derudover havde vi også to tillægspunkter, fortæller Betina Hilligsøe.

- Vi har bedt om at få kigget på at køre cykelstien om bag ved, så vi kan få cyklisterne længere væk fra Ny Toftegårdsvej, siger formanden, der oplyser, at det nu skal undersøges, om det kan lade sig gøre og ikke mindst, hvad det koster.

Derudover vil Skoleudvalget gerne have igangsat et projekt om indkørselsforbud og parkeringsstandsningsforbud omkring indkørslen til SFO'en.

- Der er lige lovlig meget trafik, der krydser vejen med cyklister, siger hun, men det er ikke noget, kommunen alene kan gøre noget ved.

- Det kræver politiets godkendelse, siger hun.

Teknik- og Miljøudvalget har haft sagen til orientering og taget den efterretning.