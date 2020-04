Flere smittede beboere på Damgårdsparken

På plejecentret Damgårdsparken er der nu et større antal beboere, der er konstateret positive med Covid-19. Flere medarbejdere er også smittede.

Det skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Der konstateres fortsat nye smittetilfælde blandt beboerne på plejecentrene i Egedal. Der er aktuelt 21 smittede på samtlige plejecentre, heraf er de 13 beboere på Damgårdsparken.

På Damgårdsparken er antallet af smittede relativt højt, fordi smitteudbruddene startede samtidig i alle afdelinger på centret.

Det har derfor ikke været muligt at isolere beboere på samme måde som på de øvrige plejecentre. Mange af de smittede har heldigvis kun lettere symptomer, enkelte er dog desværre ramt hårdere.

”Vi overholder naturligvis alle de retningslinjer, der er omkring at mindste smitterisiko og holde en høj hygiejnestandard. Vi har også en central koordinering af vores værnemidler, så vi er sikre på at vi har nok, også nu hvor skoler og daginstitutioner er åbne” siger Tina Wils, centerchef for Sundhed og Omsorg i Egedal Kommune.

Desværre er der nu også flere smittede medarbejdere.

”Vi prioriterer vores medarbejderressourcer på tværs af de forskellige plejecentre og hjemmeplejen. Og vi har også god gavn af de borgere, som har meldt sig til vores jobbank”, siger Tina Wils. ”Derfor kan vi stadig sikre en god og tryg pleje og omsorg til vores ældre”.

Hvis man gerne vil bidrage, kan man stadig nå til tilmelde sig til jobbanken.