Flere pasningspavilloner på vej

Et flertal i Økonomiudvalget er klar til at købe flere pavilloner til at løse de akutte problemer med at finde pasningspladser nok til det stigende antal nyfødte og nytilflyttede i Smørum, Ølstykke og Stenløse.

I Familieudvalget sagde et flertal nej til at indkøbe to daginstitutionsbusser som en del af løsningen, og foreslog pavilloner i stedet for, og da sagen kom i Økonomiudvalget stillede borgmester Karsten Søndergaard (V) et ændringsforslag til erstatning for Familieudvalgets indstilling.