Ganløse Tri-Center inviterer medlemmerne til vinterbadning i Buresø hver søndag. Foto: GTC

Flere kan få lov at vinterbade i Buresø

Egedal - 21. november 2020 kl. 12:44 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Her midt i anden bølge af Covid-19 sundhedskrisen ser Ganløse Tri-Center det som en ekstra forpligtelse, at flest mulige kan komme til at dyrke sund motion under kyndig vejledning. Derfor har klubben udvidet med flere nye hold, så der ikke opstår ventelister, og et helt nyt tiltag er vinterbadning fra kommunens nye badebro i Buresø hver søndag.

»Nu er der mulighed for at afprøve om vinterbadning er noget for dig. Er det virkelig fedt? Og JA det er det! Der garanteres for fede oplevelser hen over vinteren, og du vil helt sikkert komme til at forstå, hvad det betyder at »mærke verden«, skriver formanden Steffen Mattrup Lund-Hansen i en pressemeddelelse.

De tilmeldte medlemmer mødes ved badebroen senest klokken 10.25 med opvarmede kroppe, og for at sikre det arrangerer klubben også løb fra Buresø klokken 9.30 - gerne med lidt for meget tøj på, så kroppen bliver godt varm. Klokken 10.25 er alle klar til at smide tøjet med eventuelt badetøj indenunder, og så er det ud på badebroen.

- På signal hopper vi samlet i vandet - det er mest for, at det skal være sjovt, fortæller formanden.

Arrangementet forventes gentaget flere gange månedligt hen over vinteren om søndagen - og hver uge i november, så man gradvist vænner sig til koldere vand. Klubben understreger, at badningen sker på eget ansvar, og det forventes, at man har et velfungerende kredsløb, så kroppen kan klare den belastning det trods alt er, at nedsænke sit legeme i koldt vand.

Udover vinterbadningen tilbyder klubben medlemmerne Drop-in Core-træning om fredagen klokken 16-18 i Fitnesslokalet i Ganløse-hallen, og har man ikke mod på udendørs løb og vinterbadning, har klubben har også et hold i in-door bike lørdag formiddag klokken 10.30-12.30.

Alle tilbud er for medlemmer og for at sikre at der ikke møder flere end ni plus træneren, skal alle tilmelde sig den enkelte træningsaktivitet via holdsport.