Golfmanager i Smørum Golfklub Brian Jørgensen og Ib Jensen fra Diabetesforeningen i Egedal vil have flere diabetikere ud på golfbanerne. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Flere diabetikere skal lokkes ud at spille golf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere diabetikere skal lokkes ud at spille golf

Egedal - 14. april 2018 kl. 11:08 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Motion er godt for alle, men for diabetikere kan det have stor betydning for helbreddet og livskvaliteten. Det er baggrunden for et forskningsprojekt, som Diabetesforeningen og Dansk Golf Union har kørt i samarbejde med tre golfklubber for at dokumentere, om golf har en gavnlig effekt på utrænede med diabetes 2.

En af dem er Smørum Golfklub, der har gennemført et et-årigt forløb med 15 diabetikere, som ikke var vant til at dyrke motion, og selv om resultatet endnu ikke er kendt, så er Smørum Golfklub og Diabetesforeningen i Egedal gået sammen om at tilbyde endnu et forløb for 12 diabetikere fra Egedal Kommune, der kan melde sig efter først til mølle princippet.

- Denne gang er det ikke en forudsætning, at de ikke har været aktive før, så det er for alle diabetikere, fortæller Brian Jørgensen, der er golf manager i Smørum Golfklub.

Smørum Golfklub håber, at flere diabetikere kan blive bidt af golf, så klubbens nuværende medlemstal på godt 2400 medlemmer kan blive endnu større, men det er ikke den eneste grund.

- Vi gør det for at få flere medlemmer, men vi vil også gerne vise overfor kommunen, at vi gør en forskel for kommunens borgere, siger Brian Jørgensen.

Jesper Jürgensen, der er kommunikationschef i Dansk Golf Union, oplyser, at resultatet af forskningsprojektet ligger klar efter sommerferien.