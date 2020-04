Faldet er en central del af forestillingen, som her på Helsingør Rådhus under Click Festivalen. Foto: Stine Sophie Winckel Foto: @STINE SOPHIE WINCKEL

Flere borgergrupper skal med i forestilling

Egedal - 25. april 2020
Af Annemette Ross Jensen

Kultur- og Erhvervsudvalget er begejstrede ved tanken om, at performancegruppen Recoil involverer kommunens borgere i projektet »Extended Falls to Humanity«.

- Vi synes, det er et superspændende projekt, siger formanden Charlotte Haagendrup (K) og peger på, at det falder godt i tråd med kommunens ønske om at involvere flere borgere i kunst og kultur.

På udvalgsmødet i marts behandlede udvalget således en indstilling fra administrationen om at involvere en række borgergrupper i forestillingen, der vises på Egedal Rådhus den 13.-14. november, hvis Corona-krisen tillader det. På anbefaling af administrationen pegede udvalget på grupper som repræsenterer et bredt udvalg af aldersgrupper og interesser:

Kulturelt Samråd, EIF, og BUS, en idrætsforening, en daginstitution, en virksomhed, et plejecenter, en gymmasieklasse, en spejderforening, et bylaug, et kor eller musikforening, Egedal Flygtningenetværk og et botilbud for fysisk udfordrede eller psykisk sårbare.

Derudover har udvalget bedt administrationen tilføje endnu en endnu en forening,, der ikke normalt får så megen opmærksomhed, og bedt administrationen og performancegruppen være opmærksomme på, om der opstår borgerinitiativer i løbet af perioden, der kan kobles til initiativet.

Centerchef for By, Kultur og Borgerservice Katrine Buhl Møller oplyser, at forvaltningen ikke er gået i gang med at udpege konkrete grupper, men går i gang med det, når den kan.