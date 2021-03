Flere bilvaske med mindre vandforbrug

Efter tre måneders nedlukning af vaskehallen på grund af en omfattende renovering er F24-servicestationen i Stenløse genåbnet med to vaskehaller i stedet for én.

- Vi har glædet os meget til at vise den nye vaskehal frem. Anlægget har fået en stor opgradering, der ikke kun gør ventetiden kortere. Det er også blevet langt mere bæredygtigt at vaske hos os i Stenløse, fordi vi med det nye anlæg kan spare markant på vandet, siger Marie Sheye Lund, der er Communication Manager hos Q8 og F24, i en pressemeddelelse.

»Derudover medfører renoveringen en markant reduktion i vandforbruget. I stationens tidligere vaskeanlæg blev der brugt 130 liter vand på en vask. Det tal er nu reduceret til 40 liter. Det skyldes, at stationen har fået installeret et renseanlæg, der med biorens kan rense vandet på en miljøvenlig måde, så det kan genbruges. På den måde kan man reducere vandforbruget pr. vask med næsten 70 procent.«, står der i pressemeddelelsen, der oplyser, at stationen også bruger Svanemærket vaskemiddel.

For at sikre kortere køer ved de nyrenoverede vaskeanlæg er betalingsautomaten nu i vindueshøjde, og fremover er det også muligt at blive siddende i bilen under vasken. Det kan lade sig gøre sikkerhedsmæssigt, fordi hallerne er videoovervåget. Skulle der opstå noget uventet under vasken, kan man holde hornet nede i tre sekunder, og så stopper anlægget automatisk, oplyser F24.