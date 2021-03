Jørn Arne Nielsen er gået på pension efter seks år som direktør for Egedal Fjernvarme A/S. Foto: Kim Rasmussen

Fjernvarmeselskab skal have ny direktør

Egedal Fjernvarme A/S skal have ny direktør. Jørn Arne Nielsen, som har været direktør siden 1. januar 2015 er nemlig fratrådt med udgangen af februar for at gå på pension i en alder af 72 år, oplyser en pressemeddelelse.