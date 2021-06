Se billedserie Sådan ser de ud, de to store lager-bygninger, som er blevet opført i Ølstykke. Fotos: Becker Madsen.

Firma i ny vækst-rejse: Har bygget to kæmpe lager-haller

Ølstykke-virksomheden på Svalehøjvej udvider med to haller med plads til over 5000 pallepladser

Egedal - 22. juni 2021 kl. 08:47 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Virksomheden Becher Madsen Service breder sig med lynets hast på Svalehøjvej i Ølstykke.

I de seneste to år har man udvidet med flere bygninger, men fredag tog virksomheden sine hidtil største skridt, da man ved et rejsegilde kunne fremvise sine to nye kæmpe lager-haller, der har plads til over 5000 pallepladser.

"Da vi skulle vælge, hvor udvidelsen skulle finde sted, fandt vi det oplagt at udvide vores allerede etablerede bygning i Ølstykke for at fremme erhvervslivet i Egedal Kommune. Da vi kunne udnytte den grund vi allerede ejer, var det nærliggende at vores næste step skulle være med en udvidelse i Ølstykke. Derudover oplever vi, at Egedal Kommune er begyndt at gøre en større indsats i forhold til at få erhvervslivet til at "shine", og det vil vi selvfølgelig gerne støtte op om," siger Michelle Vive, der er HR- & Marketingschef hos Becher Madsen Service.

Første spadestik til den massive udvidelse blev taget i januar i år, og nu står bygningen altså klar til brug.

Mere plads "Vi glæder os rigtig meget over denne udvidelse, for det viser, at vi har taget nogle kæmpe spring, som vi er meget stolte af. Det er ingen hemmelighed, at vi siden 2015 har været på en enorm vækst-rejse, men i 2020 og 2021 er det gået rigtig stærkt. Når man snakker vækst for en virksomhed som os, så er vækst at skabe mere kapacitet og plads. Vi bevæger os i et marked (lager og logistik, red) som generelt er i vækst, så vi udvider med to store lagerhaller for at kunne tage flere kunder ind.