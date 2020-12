Firma donerer 260.000 til nødhjælpsorganisation

Firmaet producerer lædervarer på en fabrik i netop Kolkata, der åbnede i marts. Den har siden 2013 haft et samarbejde med den danske nødhjælpsorganisation LittleBigHelp, der også hjælper kvinder væk fra gaden og forbedre deres muligheder for et bedre liv. Firmaet har indgået aftaler med organisationen om at ansætte nogle af kvinderne på fabrikken.