Fire vedtog bøder for ulovligt arbejde

- De fire af dem har vedtaget en bøde for ulovligt arbejde og den ene af dem har også vedtaget en bøde for at have haft ulovligt ophold, siger Rebeca Koefoed.

De fik alle fire deres frihedsberøvelse opretholdt i fire uger, mens politiet afventer Udlændingestyrelsens afgørelse på, om de kan administrativt udvises, og kan de det, bliver det iværksat så hurtigt som muligt. Desuden skal politiet have udmålt bøderne, der afhænger af, hvor længe, de har arbejdet ulovligt i landet, og for den fjerdes vedkommende skærper det bøden, at han også har opholdt sig ulovligt. Så anklageren forventer, at bøderne kommer til at ligge i et cirka-leje på mellem 3000 og 13.000 kroner.