Fire nye medlemmer i socialdemokratisk ledelse

På generalforsamlingen hos Socialdemokratiet i Egedal i weekenden fik partiforeningen fire nye bestyrelsesmedlemmer. Formanden Anja Andrup oplyser, at Pia Øllegaard og Morten Lyager blev genvalgt for to år, mens Torben Tyksskov og Ole Hoffmann blev nyvalgt for to år.