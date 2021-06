Fine film fejret

Her løb filmen »Efterladt« fra 8.c på Bækkegårdsskolen i Ølstykke med tre af priserne for henholdsvis Bedste Film, Bedste Skuespil og Bedste Klipning.

»Tvivlen« af 8.b. fra Bækkegårdsskolen fik prisen for Bedste Plakat, mens »Nude« fra 8.u på Boesagerskolen vandt for Bedste Lydside.

Specialpris nr. 1 til en elev for at tage særligt stort ansvar gik til Mikkel Daval fra 8.a på Bækkegårdsskolen.

Specialpris nr. 2 til en lærer for at vise særligt engagement, opbakning og drive for at få alt til at køre under svære corona-omstændigheder blev overrakt til Nanna Ankjærgaard fra 8.z på Boesagerskolen.