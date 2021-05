Filmproduktionsselskabet Good Company Films var tirsdag på Lundevej i Hove for at filme til en tv-serie, som bliver vist på TV2 til efteråret, og som ikke har fået navn endnu. Foto: Good Company Films

Filmhold laver optagelser til spillefilm og tv-serie

Filmproduktionsselskabet Good Company Films var på Lundevej i Hove for at filme til en tv-serie, som bliver vist på TV2 til efteråret, og som ikke har fået navn endnu. Der blev lavet optagelser af en minibus, der kører gennem landskabet. Man kunne desuden se en filmbus og filmfolk i afspærringsveste på Hove Bygade.

På Bundsvej var Nordisk Film ved at filme »Alle for fire«, som Mick Øgendahl har skrevet manuskript til. Ifølge kommunikationsfirmaet Have A/S, der laver pr for filmselskabet, var Øgendahl dog ikke til stede, idet der blev lavet optagelser med stand-ins.