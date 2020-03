Ung Egedals filmgalla for 8. klasser i kommunen med over 500 forventede deltagere onsdag aften er aflyst. Her ses filmfestivalen i 2017. Foto: Peter Andersen

Filmgalla udskydes på grund af corona

- Egedal Kommune har hele tiden været i tæt kontakt med myndighederne og følger selvsagt de anbefalinger, der gives. Derfor kunne vi også vælge at gennemføre Filmgallaen, da arrangementet er indenfor rammerne af anbefalingerne. Men: Tilbagemeldinger fra klasserne tyder på, at en del vil melde afbud til i aften under de givne omstændigheder, og det har vi fuld forståelse for, forklarer Thomas N. Feldborg Bruun, leder af Ung Egedal, i pressemeddelelsen.