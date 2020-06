Filmen »Solo« fik fem priser

Se billedserie Bækkegårdsskolens 8.c fik fem priser for deres film »Solo« Foto Ung Egedal

Egedal - 04. juni 2020 kl. 11:24 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

8.c fra Bækkegårdsskolen i Ølstykke blev aftenens store vinder, da Ung Egedal onsdag aften afviklede den årlige filmgalla som et online gallashow.

To repræsentanter for hver klasse var til stede i de unges lokale i kælderen under Stenløse Kulturhus. Her præsenterede de klassens film og modtog priser på vegne af deres klasser, der var samlet i et lokale på skolen. 8.c's manuskriptforfatter og instruktør Keira og skuespiller Ellen, der spiller filmens hovedrolle, kunne på klassens vegne modtage hele fem.

»Solo« vandt både for »Bedste film«, »Bedste Storytelling« og »Bedste klip«, og derudover vandt klassen også Publikumsprisen og den nye pris Gallaprisen for at være den klasse, der havde gjort mest ud af oppyntning, påklædning og generel gallastemning i deres klasse.

Balsmoseskolens 8.b fik to priser for henholdsvis »Bedste Skuespil« og »Bedste Lyd musik« i deres film »Før jeg falder«.

Bækkegårdsskolens 8.a vandt prisen for »Bedste Plakat« til filmen »Under pres« og skolens 8.b vandt prisen for »Bedste Foto« til filmen »Svigt«.

Normalt foregår filmgallaen i Ølstykke Hallen med 500 gæster, men den måtte i marts aflyses på grund af Coronakrisen.

Tobias Smith, der er projektkoordinator på filmprojektet og har været med i mange år, glæder sig over, at onlineversionen levede op til ambitionerne om at holde en velfungerende, levende og god filmgalla, som ikke bare skulle være et nødshow.

- Det er nemmere sagt end gjort, men jeg synes faktisk, at vi fik lavet et rigtigt godt show i år, hvor alle var med til at gøre det festligt, siger han.

