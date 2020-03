Fest med Kandis er ikke i fare endnu

Selv om sundhedsmyndighederne har skærpet anvisningerne og nu fraråder at gennemføre arrangementer med over 1000 deltagere, så er HØJ Håndbolds festaften med Kandis i Ølstykke Hallen fredag den 13. marts ikke i fare endnu.

- Foreløbig er vi langt under 1000, så indtil videre holder vi os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger Høj Håndbolds formand Helle Rasmussen, der understreger, at klubben selvfølgelig følger tæt med i vejledningerne fra myndighederne.

- Foreløbig bliver vi 450 mennesker, så det er et godt stykke under de 1000. Hvis anbefalingerne bliver skærpet, er det et af de arrangementer, der kan komme i fare, men indtil videre synes vi ikke, der er grund til det, siger hun.