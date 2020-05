Ferien skal være sjov

- Jeg ved, at mange børn og unge har savnet deres kammerater og det at lave noget sjovt og aktivt sammen. Vi tilbyder derfor ekstra mange aktiviteter i sommerferien, så vi kan fylde det sociale underskud op, som mange føler. At have en aktiv hverdag i et fællesskab er vigtigt for vores børn og unge og derfor er sommerferieaktiviteter et vigtigt tilbud til de egedalske skoleelever, siger formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) i en pressemeddelelse fra kommunen.