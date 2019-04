Eleverne fik diplomer, som bevis på, at de har vundet turen til Kina. Her ses fra venstre kommunaldirektør Lars Wilms, vinderne Hannah Bisgaard, Astrid Boye Kaag, Kasper Jurlander Bøge, Emilie Plouman Hag, Jasmina Frisk og borgmester Karsten Søndergaard. Foto: Egedal Kommune

Fem elever udvalgt til udveksling i Kina

Lærer Bjarne Oppelstrup oplyser, at skolens 186 elever i 8. klasse har fået chancen for at ansøge om at komme med til Kina. For at komme i betragtning har de skullet sende en ansøgning på engelsk, og fredag var alle samlet for at få at vide, hvem juryen havde udvalgt til at komme med. Men inden det blev afsløret fortalte Bjarne Oppelstrup lidt om ansøgningskriterierne.

Fem elever fra 8. klasse på Distriktsskole Smørum fik fredag den glædelige nyhed, at de er udvalgt til at skulle på udveksling i Bycirklens kinesiske venskabsby Wuxi til efteråret.

