I det ene af de fem bede får naturen selv lov at bestemme. og det er nok det allermest spændende, mener byplanlægger Amalie Dombernowsky. Foto: Allan Nørregard

Fem bede med hver sin tiltrækningskraft

Med fem forskellige bede ved Ølstykke Bibliotek vil Egedal Kommune gøre sit for at øge biodiversiteten og skabe gode levevilkår for bier sommerfugle og andre insekter. Bedene skulle gerne blive starten på mere vild natur i Egedal Kommune, og når de bliver grønne til næste år, vil de repræsentere fem forskellige bedtyper med hver sin tiltrækningskraft på dyr og mennesker, og det vil også fremgå af skilte ved bedene.