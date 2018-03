Her ses borgmester Karsten Søndergaard sammen med de fem vindere. Foto: Egedal Kommune

Fem Smørum-elever vandt tur til Kina

Egedal - 16. marts 2018 kl. 15:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem elever fra Distriktsskole Smørum vandt fredag en tur til Kina. Til september skal de unge i 10 dage gå i skole og bo hos familier i millionbyen Wuxi sammen med jævnaldrende fra Ballerup og Frederikssund, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Klapsalverne fik næsten taget til at lette på Boesagerskolen fredag, da skolens elev Roald Waltenburg og fire andre elever fra 8. klasse på Balsmoseskolen og Søagerskolen blev kåret som vindere af en rejse til Kina. Eleverne var tydeligvis også selv meget stolte over, at de var blevet valgt ud blandt deltagerne fra i alt syv klasser i Distriktsskole Smørum.

- Jeg glæder mig til at møde en masse nye mennesker og mærke en helt ny kultur tæt på, fortæller Roald Waltenburg.

Konkurrencen har rødder i et skolesamarbejde med Kina og det fælleskommunale samarbejde 'Bycirklen', som Egedal, Ballerup og Frederikssund har haft siden 1992. Ballerup har de seneste år kørt en Kinakonkurrence, men nu går alle tre kommuner sammen om at sende elever til Kina.

- Vi har store forventninger til skoleudvekslingen og til de nye bekendtskaber i Kina, som vi sidenhen kan udvikle. De unge er langt væk hjemmefra og kommer på egen krop til at mærke, hvordan det er at være i et samfund og skolesystem, der er så meget anderledes end vores, siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V).

For at kunne deltage i konkurrencen har eleverne på engelsk skullet skrive om internationalt samarbejde og skoleudveksling i Kina. Bjarne Oppelstrup, der er afdelingsleder på Søagerskolen og med i bedømmelsesudvalget, fortæller, at det ikke har været helt let at udpege vinderne blandt de mange flotte besvarelser. Både elever og lærere har arbejdet seriøst med konkurrencen som en del af deres engelskundervisning.

- Vi har i vores bedømmelse ikke alene været opmærksomme på, at eleverne lever op til de konkrete krav i konkurrencen. Det har også været vigtigt for os, at kandidaterne kan være de bedste ambassadører for os i Kina, fortæller Bjarne Oppelstrup.

Inden flyet letter til september, skal de unge og deres 13 jævnaldrende rejsefæller fra Ballerup og Frederikssund klædes godt på til at møde Kina. De skal både introduceres til den kinesiske kultur og have mere at vide om, hvordan de skal fortælle om deres oplevelser og bruge deres erfaringer om Kina, når de kommer tilbage til Danmark.

Egedals fem vindere:

oJonathan Willeret, 8.B, Balsmoseskolen

oEmma Schou, 8.L, Søagerskolen

oMarius Høgholm, 8.A, Balsmoseskolen

oRoald Waltenburg, 8.X, Boesagerskolen

oMie Kollits, 8.B, Balsmoseskolen

Marius Høgholm er bonussøn af borgmester Karsten Søndergaard og valgt ud fra de samme kriterier, som de øvrige vindere. Bedømmelsesudvalget har inden udpegning af de fem vinderne ikke kendt til familierelationen.